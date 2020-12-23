السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود يفتتح معرض "شارك" بالمدينة الطبية بالجامعة



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم (معرض شارك) في بهو البلازا بمستشفى الملك خالد الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على البرامج والمشاريع التي تحقق كفاءة التشغيل وتقلل الهدر.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي في كلمة له أن المدينة الطبية تلبي احتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية، حيث أصبحت من خلال برامج التدريب الطبي والبحث العلمي مُنتِجة للكوادر الصحية المؤهلة.

وأفاد أن "معرض شارك" يؤكد عزم المدينة الطبية الجامعية على تحقيق أهداف الجامعة في الوصول إلى الريادة العالمية استناداً لتوصيات المجلس التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية للمضي قدماً في طريق التميز من خلال وضع خطة إستراتيجية مكملة لما قبلها مع مراجعة وتقييم المبادرات وتحديث برامج ومشاريع تلك الخطة إلى عام 2022 م.

وأضاف أن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز القيمة التنافسية للمدينة الطبية واستثمار مواردها بالشكل الأمثل مع إيجاد مصادر تمويلية متعددة تحقق الكفاءة التشغيلية وتقلل الهدر، وتدعم كفاءة الأداء المالي والإداري، وتدعم مستوى الجاهزية في تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام.

وبيّن أن معرض شارك يُقدم عرضاً لمشاريع المدينة الطبية الجامعية السابقة والمستقبلية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الأقسام والإدارات والوحدات لتكون المدينة الطبية الجامعية متوائمة مع الخطط المستقبلية للخدمات الصحية والتدريبية والبحثية وفق رؤية 2030.

حضر حفل الافتتاح وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق في المدينة المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من المديرين التنفيذيين في المركز والمدينة الطبية الجامعية.

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16:50ت م

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