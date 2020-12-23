

بريدة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

كشف مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم عن إجراء قسم الأشعة أكثر من 209 فحوصات إشعاعية خلال الربع الثالث من العام الجاري م2020 .

ونوه المستشفى بما شهده قسم الأشعة بالمستشفى من تطور في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين في ظل وجود كوادر طبية متخصصة، وأجهزة طبية ذات تقنيات عالية، ويتم اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي للتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطرالإشعاع، و تم تطوير خدمات الأشعة بالمستشفى وتقديمها بشكل يتوافق مع أهدافها للرعاية الصحية النفسية والاجتماعية المتكاملة والشاملة.

مما يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم يقيم عددا من الدورات من خلال إقامة الدورات والورش العلمية خلال العام, إضافة إلى استقبال حالات تشخيصية من منسوبي المستشفى.

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16:49ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "209" فحوصات إشعاعية ينفذها مستشفى إرادة والصحة النفسية في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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