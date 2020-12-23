السعودية اليوم / مجلس جامعة الأمير سطام بالخرج يعقد جلسته الرابعة



السيح 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

رأس معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ، نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة ، الجلسة الرابعة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441 -1442 هـ ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وناقش المجلس عددا من طلبات التفرغ العلمي والإفادة لأعضاء هيئة التدريس ، وتمديد الإعارة للعمل في جهات أخرى لعدد من أعضاء هيئة التدريس.

كما ناقش المجلس أعداد الطلاب والطالبات في كليات الجامعة المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي الأول. ووافق المجلس على منح عدد من طلاب الجامعة درجة الماجستير.

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16:45ت م

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