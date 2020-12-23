السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس الاجتماع الثالث للجنة التوطين بالمنطقة



حائل 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ اليوم , الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للتوطين بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تركي الجعويني والوكيل المساعد للتوطين في وزارة الموارد البشرية تركي الدبيخي .

وتناول الاجتماع عرض استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية هدف المطورة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق مؤخراً وعرض مؤشرات سوق العمل المتعلقة بمنطقة حائل واستعراض ابرز توصيات اللجنة التفيذية للتوطين بالمنطقة .

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16:40ت م

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