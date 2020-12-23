السعودية اليوم / سمو أمير حائل يشهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات بين عدد من الجهات لتدريب وتوظيف أبناء وبنات المنطقة



حائل 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبة اليوم مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مع لجنة التوطين بالمنطقة، وجامعة حائل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وقع الاتفاقيات مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني مع وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين عادل بن صالح آل الشيخ، ووكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال الدكتور عبد العزيز العمرو، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

وتنص اتفاقيات التعاون على إيجاد تعاون إستراتيجي للاستفادة من بيانات وخدمات المرصد الوطني للعمل من خلال إنشاء وحدة دراسات لسوق العمل بالمنطقة، وعقد شراكات لتقديم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات المنطقة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل بما يتواءم مع برامج التوطين، إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية على رأس العمل من خلال إلحاقهم بفرص تدريبية نوعية في منشآت القطاع الخاص ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) , وكذلك تبادل الآراء والمعلومات بينهما بصورة منتظمة، وتشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيق أهدافها.

تأتي الاتفاقيات في إطار الجهود المشتركة بين جميع الأطراف لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات المنطقة، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، وإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، إضافة إلى تطوير مستويات الأداء والإنتاجية بين مختلف الكوادر الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة، وزيادة فرص التوظيف بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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16:35ت م

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