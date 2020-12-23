السعودية اليوم / وزير السياحة : المملكة تنظر لمؤتمر المجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقد في المنامة باهتمام بالغ وتتطلع إلى النهوض بالقطاع السياحي



المنامة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أشاد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بالمخرجات التي توصل إليها المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 23 المنعقدة في المنامة، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى أن تؤدي جهود المجلس الوزاري إلى تنفيذ التوصيات التي سوف تساعد على النهوض بالقطاع السياحي بحيث تصبح السياحة في العالم العربي قادرة على المنافسة العالمية.

وأكد معاليه على أهمية توحيد الإجراءات والبروتوكولات الصحية بين الدول العربية لتسهيل حركة السياحة وتعويض الوظائف التي خسرها القطاع السياحة بسبب الجائحة،إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير القدرات في المجالات السياحية.

وأوضح أن عام 2020 حمل الكثير من التحديات لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، معبرا عن تطلعاته أن تتمكن الدول العربية من تجاوز جائحة

ونوه معالي وزير السياحة بقرار منظمة السياحة العالمية بالإجماع إنشاء أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة الرياض، مؤكدا أن هذا المكتب سيكون داعما لخطط تطوير السياحة في المنطقة بشكل كامل، وسيكون له دور تطوير قدرات إقليم الشرق الأوسط والدول المجاورة من آسيا وأفريقيا.

وأكد أن المملكة العربية

وأشار معاليه إلى أن التعاون الفعال لتحقيق تعافي القطاع يجري من خلال التقارير والتوصيات التي تم إعدادها بالتعاون مع دول المجموعة وبدعم من المنظمات الدولية، لا سيما منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ويأتي في هذا الإطار تأسيس مجموعة عمل السياحة بهدف تعزيز وتسهيل الحوار المستمر لضمان التنمية المستدامة والشاملة لقطاع السياحة. و تفعيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة التي ستساعد في استجابة القطاع.

وأفاد أن المملكة تبنت على الصعيد المحلي مبادرات حكومية لدعم القطاع وخاصة رواد الأعمال والعاملين السعوديين في قطاع السياحة، حيث تم دعم رواتبهم حتى لا تتأثر المنشآت السياحية بسبب الجائحة. // انتهى //

16:34ت م

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المنامة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسأشاد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بالمخرجات التي توصل إليها المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 23 المنعقدة في المنامة، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى أن تؤدي جهود المجلس الوزاري إلى تنفيذ التوصيات التي سوف تساعد على النهوض بالقطاع السياحي بحيث تصبح السياحة في العالم العربي قادرة على المنافسة العالمية.وأكد معاليه على أهمية توحيد الإجراءات والبروتوكولات الصحية بين الدول العربية لتسهيل حركة السياحة وتعويض الوظائف التي خسرها القطاع السياحة بسبب الجائحة،إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير القدرات في المجالات السياحية.وأوضح أن عام 2020 حمل الكثير من التحديات لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، معبرا عن تطلعاته أن تتمكن الدول العربية من تجاوز جائحة كورونا وأن يشهد القطاع التعافي المطلوب خاصة مع بدء إعطاء اللقاح على مستوى العالم.ونوه معالي وزير السياحة بقرار منظمة السياحة العالمية بالإجماع إنشاء أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة الرياض، مؤكدا أن هذا المكتب سيكون داعما لخطط تطوير السياحة في المنطقة بشكل كامل، وسيكون له دور تطوير قدرات إقليم الشرق الأوسط والدول المجاورة من آسيا وأفريقيا.وأكد أن المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين ساهمت بطرح مبادرات للتخفيف من آثار الجائحة ووضع استراتيجيات تسهم في تعافي القطاع واستعادة الوظائف التي تم فقدانها بسبب توقف حركة السياحة العالمية.وأشار معاليه إلى أن التعاون الفعال لتحقيق تعافي القطاع يجري من خلال التقارير والتوصيات التي تم إعدادها بالتعاون مع دول المجموعة وبدعم من المنظمات الدولية، لا سيما منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ويأتي في هذا الإطار تأسيس مجموعة عمل السياحة بهدف تعزيز وتسهيل الحوار المستمر لضمان التنمية المستدامة والشاملة لقطاع السياحة. و تفعيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة التي ستساعد في استجابة القطاع.وأفاد أن المملكة تبنت على الصعيد المحلي مبادرات حكومية لدعم القطاع وخاصة رواد الأعمال والعاملين السعوديين في قطاع السياحة، حيث تم دعم رواتبهم حتى لا تتأثر المنشآت السياحية بسبب الجائحة. // انتهى //16:34ت م0132

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير السياحة : المملكة تنظر لمؤتمر المجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقد في المنامة باهتمام بالغ وتتطلع إلى النهوض بالقطاع السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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