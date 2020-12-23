السعودية اليوم / رئيس " واس " يستقبل مديري الاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية والشؤون الإسلامية



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي رئيس وكالة الأنباء

كما استقبل معاليه، مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد.

وجرى خلال الاستقبالين استعراض علاقات التعاون مع " واس " في مختلف المجالات الإعلامية ومجالات التدريب.

وقد قام وفد الخطوط السعودية بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.

// انتهى //

16:34ت م

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الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في مكتبه بالرياض اليوم، مدير شؤون التواصل والاتصال المؤسسي بالخطوط الجوية العربية السعودية المهندس عبدالله بن محمد الشهراني والوفد المرافق له.كما استقبل معاليه، مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد.وجرى خلال الاستقبالين استعراض علاقات التعاون مع " واس " في مختلف المجالات الإعلامية ومجالات التدريب.وقد قام وفد الخطوط السعودية بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.// انتهى //16:34ت م0131

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