السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير صندوق "هدف"



حائل 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل حرص القيادة الحكيمة على تطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية، ومتابعة معدلات التوظيف في القطاع الخاص والتأكيد على الجهات المعنية على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى التنافسية بين أوساط الباحثين والباحثات عن العمل وتحفيز منشآت القطاع الخاص، تماشيا مع مسارات التنمية الوطنية التي تشهدها البلاد.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سعد -خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني وعددا من قيادات الصندوق- على أهمية توحيد الجهود من أجل تمكين القوى الوطنية من فرص العمل والحرص على توجيه برامج دعم التدريب والتوظيف بين أوساط أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل، منوهاً بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أساس التنمية وتطورها.

من جهته قدم مدير صندوق "هدف" عرضاً تضمن البرامج والمبادرات الموجهة لأطراف سوق العمل، إضافة إلى إحصاءات عن جهود منظومة سوق العمل في المنطقة، وأوجه الشراكة والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وتطرق إلى مراحل الوضع الراهن لأداء الصندوق وانسجامه مع متطلبات التطوير والتحسين من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير وظائف مستدامة للكوادر الوطنية من الجنسين، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة، ورفع تنافسية وأداء وإنتاجية القوى العاملة الوطنية.

وأشار الجعويني إلى أن الصندوق عمل على إيجاد مسارات جديدة لدعم التوطين والتدريب على رأس العمل، وإيجاد برامج تسهم في تحفيز الطاقات الوطنية للالتحاق بسوق العمل، مؤكداً أن البرامج هي جزء من خطط ومبادرات الصندوق التي يعمل عليها لتحقيق غاياته الرئيسة.

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