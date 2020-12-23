السجن والغرامة 60 ألف ريال عقوبة تزوير أوراق إجابة الاختبارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر برنامج تعريف المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية من التزوير في أوراق إجابة الاختبارات للطلاب.

وقال تعريف : كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت النيابة العامة حذرت، في وقت سابق من الغش في الاختبارات أو تزوير الإجابات، أو بيانات رصد النتائج، مؤكدة أنها تندرج تحت جرائم التزوير طبقًا للمادة 15 من نظام مكافحة جرائم التزوير.