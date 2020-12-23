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السجن والغرامة 60 ألف ريال عقوبة تزوير أوراق إجابة الاختبارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر برنامج تعريف المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية من التزوير في أوراق إجابة الاختبارات للطلاب.
وقال تعريف : كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن جرائم التزوير تشمل أيضًا من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، إضافة إلى من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتصل أعلى غرامة مالية لجرائم التزوير إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من 3 أشهر إلى 10 سنوات.
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