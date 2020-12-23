وزير الحج : 5 ملايين معتمر ومصلٍ دخلوا المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الوزارة، حيث أوضح الوزير بنتن أن 5 ملايين معتمر ومصلٍ قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم ولله الحمد، في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية، وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

