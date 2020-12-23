السعودية اليوم / أمانة الطائف تفعّل برنامج الأحياء النموذجية وتؤهل الشوارع خدمياً



الطائف 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

دعمت أمانة الطائف أعمال السفلتة والأرصفة في عدد من الأحياء ضمن جهودها لتأهيل الكثير من المواقع وتعزيز البنية التحتية لها بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات بالتنسيق مع مختلف الشركاء من الجهات الخدمية، وتقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي بإذن الله.

واعتمدت الأمانة من خلال فِرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة معايير محددة في تنفيذ أعمالها الميدانية وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع, إضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حالياً على تأهيل شوارع بحي الشرفية، بينما سيتبع ذلك مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وستيم تنفيذ المشاريع وفق المخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.

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15:47ت م

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