السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1909 جولات رقابية على المنشآت والمراكز التجارية



الدمام 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1909 جولات، نتج عنها رصد 15 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و (7) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (1534) موقعاً، باستخدام (276.627) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (471) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي, كما رفعت (15.322) طناً من النفايات، وأزالت (8615) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، داعيةً جميع أفراد المجتمع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

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15:46ت م

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