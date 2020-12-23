السعودية اليوم / ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و8 حالات وفاة



طرابلس 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 96 ألفا و346 حالة، منها 28 ألفا و197 حالة نشطة، و66 ألفا و756 حالة تعافٍ، بينما توفي 1393 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

15:43ت م

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طرابلس 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 680 مصابا للشفاء ، في حين توفي 8 آخرون.وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 96 ألفا و346 حالة، منها 28 ألفا و197 حالة نشطة، و66 ألفا و756 حالة تعافٍ، بينما توفي 1393 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //15:43ت م0119

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