السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية



بريدة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي، والمدير التنفيذي للفروع والقنوات علي مسلمي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض برامج بنك التنمية الاجتماعية ومشروع الشراكات المجتمعية بين البنك وعدد من الجهات المعنية.

إثر ذلك اطّلع الأمير فيصل بن مشعل على أبرز الخدمات التي يقدمها البنك من القروض للمستفيدين بجميع فئاتهم، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من القيادة الرشيدة، والجهود التي يبذلها البنك ودعمه للمشروعات الناشئة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الحربي، والأمين العام لبرنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح.

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15:29ت م

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