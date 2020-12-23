السعودية اليوم / 171 مستفيداً من برنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الشفاء بعنيزة



عنيزة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت إحصاءات مستشفى الشفاء للنقاهة بمحافظة عنيزة أن عدد المسجلين في برامج الطب المنزلي بلغ 171 مستفيدا يتم زيارتهم بشكل دوري من قبل الفريق الطبي في منازلهم وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم بين ذويهم .

ووفقا للتجمع الصحي بالقصيم فإن المستشفى يقدم خدمات علاجية ووقائية وتوعوية وتأهيلية للمستفيدين من الطب المنزلي ، ويتم تقديم تلك الخدمات وهم في محيط أسرتهم وفق معايير وآلية معتمدة من وزارة الصحة .

وأشار التجمع الصحي بالقصيم إلى أنه يتم إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الطبية والعناية بالجروح وفقا لأحدث الأساليب العلاجية ، وذلك خلال زيارات الفرق الطبية .

فيما ينفذ المستشفى مبادرات لخدمة المرضى في منازلهم كمبادرة تأمين وتوصيل المستلزمات الطبية بالإضافة إلى مبادرة توصيل الأدوية ، وتأتي حرصا على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى ووقايتهم .

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15:00ت م

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