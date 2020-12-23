السعودية اليوم / إجراء أكثر من 48 ألف فحص مخبري بمستشفى النبهانية العام



النبهانية 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

نفذ قسم المختبر بمستشفى النبهانية العام أكثر من 48903 فحوص مخبرية ، خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري 2020م، وتوزعت الفحوص المخبرية بين مختلف الأقسام المخبرية.

فقد أجرى العاملون بقسم تحليل الكيمياء 27649 فحصاً مخبرياً، و13943 فحصا لأمراض الدم ، وبلغت تحاليل البول 2591 فحصاً، وسجل قسم الهرمونات فحص 1235 عينة، وبلغت خدمات نقل الدم 1066 خدمة ، أما فحص التفاعلات المصلية فبلغت 447 فحصاً، و155 فحصاً للتفاعلات المصلية، بالإضافة إلى 1817 فحصاً مختلفاً .

// انتهى //

14:59ت م

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