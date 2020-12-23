السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل السفير التونسي لدى المملكة



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين, بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات.

// انتهى //

14:51ت م

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الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في مكتبه بالرياض اليوم، معالي سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين, بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات.// انتهى //14:51ت م0105

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