شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الوضع الصحي للمملكة مطمئن جداً والان نبدء بالتفاصيل

- نراقب " كورونا المتحور" وهناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات

- "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من الفيروس

- التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جوخدار، أن الوزارة وكافة الجهات المعنية تواصل مراقبة تحور فيروس "كورونا" وأن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من الفيروس ، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم .

وقال جوخدار : نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدا فيما يتعلق بالجائحة ،مضيفا أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.