شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يبحث سلامة المعتمرين مع وزير الحج والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الوزارة ، تضمن أن 5 ملايين معتمر ومصلٍ ، قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة ، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم - ولله الحمد -، في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

كما اطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.