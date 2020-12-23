شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا. وأعرب الملك عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.



كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.