السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يوافق على إيقاف الضخ من شركة المياه الوطنية في بحيرة سكاكا



سكاكا 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، على إيقاف ضخ شركة المياه الوطنية للمياه المعالجة ثلاثياً في بحيرة الصرف الصحي شرق مدينة سكاكا.

وستقوم الشركة بتفعيل منظومتها المائية من خلال خط ناقل بطول 65 كيلو مترٍاً، لضخ المياه المعالجة ثلاثياً من محطة المعالجة بمدينة سكاكا إلى موقع بيئي جنوب مسيج التمريات لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع المشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين.

وأوضحت الشركة أنها نفذت حلولاً عاجلة لرفع الضرر البيئي من خلال إيقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثياً في البحيرة والبدء في إجراءات تجفيفها، من خلال تفعيل منظومة نقل المياه المعالجة ثلاثياً لمدينة وعد الشمال للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتعدينية، التي تربط مدن سكاكا وعرعر وطريف بأطوال تبلغ 437 كليو مترًا، بالإضافة إلى خزانات، ومحطة تنقية، وغرف تحكم ومراقبة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات تعكس خطط الشركة وبرامجها لتنفيذ حلول دائمة تدعم الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال عدد من مسؤولي المياه بالمنطقة .

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14:43ت م

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