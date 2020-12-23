

مكة المكرمة 8 جمادى الاول 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واس

وقع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم مع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة "التميز في الأداء الحكومي" , يتم بموجبها تدريب وتأهيل منسوبي الأمانة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبين معالي أمين العاصمة المقدسة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من مسؤولية الأمانة من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وتحقيق أهداف رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتدريب أبناء الوطن، ورفع كفاءة موظفي الأمانة وإعدادهم علميا لتحمل المسؤوليات على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني ومساعدتهم على تطوير بيئة العمل.

// انتهى //

14:36ت م

0102





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين أمانة العاصمة المقدسة ومعهد الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.