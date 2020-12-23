

جيزان 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في الإمارة اليوم، مراسيم توقيع اتفاقية انتفاع بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الاتفاقية التي تهدف لتوسيع العمل المشترك بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بما يسهم في دعم وتشجيع أبناء المنطقة، وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم في العمل في المجالين الزراعي والسمكي.

ووجه الأمير محمد بن ناصر بتوفير كل ما يُمكن الصيادين والمزراعين من الاستفادة من مرافئ الصيد وتسهيل عملية الحصول على القروض الخاصة بتوفير قوارب الصيد الجديدة لهم وغيرها من الخدمات المقدمة ، في ظل الدعم والرعاية التي يجدها المواطن من القيادة الحكيمة.

حضر التوقيع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة .

// انتهى //

14:35ت م

0101





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين فرع البيئة وجمعية صيادي الأسماك بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.