السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير معهد الإدارة العامة



جدة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، مدير عام معهد الإدارة العامة ، الدكتور بندر بن أسعد السجان ، يرافقه مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي ، ومدير عام الفرع النسوي بالمنطقة الدكتورة سارة العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية ، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

كما استمع سموه إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها ، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

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14:33ت م

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