السعودية اليوم/ جامعة الملك فيصل بالأحساء تنظم ندوة "الرؤية المستقبلية للاختبارات الدولية "



الأحساء 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

نظمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم افتراضياً ، ندوة "الرؤية المستقبلية للاختبارات الدولية "التيمز أنموذجا"، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي.

ونوه معاليه بالعمل الجاد للتميُّز التعليمي على كافة الأصعدة والمقاييس الدوليَّة، منها "الاختبارات الدولية TIMSS" التي تُعنى بالتوجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم، وأهميَّة دراسة المتغيرات للوقوف على العوامل المؤثرة في نتائج التحصيل، وتحسين ورفع مستوى الإنجازات في المقاييس الدولية، والاستعداد المبكر الاختبارات ومعالجة المتغيرات والمؤشرات كون الاختبارات الدولية معيار مهم ووسيلة لمعرفة الأداء التعليمي.

وأكد حرص الجامعة على تعزيز جهودها في القطاع التربوي والإسهام من خلال خبرائها ومختصيها لتحليل نتائج وإحصاءات هذه "الاختبارات الدولية"، والتأكيد على أهمية التخطيط المُبكر للاستعداد لها، والوقوف على دور التنوُّع في وسائل التحضير لها، وممارستها في الأوساط التعليمية، وتقديم مقترحات ومبادرات لتعزيز سُبل التواصل المُثمر مع الهيئات الدولية والجهات المُستفيدة محلياً، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين قطاعي التعليم العام والعالي.

وتضمنت أعمال الندوة أوراق عمل أبرزها "أهمية التخطيط المبكر للاستعداد للاختبارات الدولية" و"دور التنوع في وسائل التحضير للاختبارات الدولية وممارستها في الأوساط التعليمية" و"سبل التواصل المثمر مع الهيئات الدولية والجهات المستفيدة محليا ودورها في نتائج المملكة في الاختبارات الدولية".

// انتهى//

14:32ت م

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