السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير الحج والعمرة



جدة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الوزارة ، تضمن أن 5 ملايين معتمر ومصلٍ ، قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة ، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس

كما اطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

// انتهى //

14:30ت م

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جدة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الوزارة ، تضمن أن 5 ملايين معتمر ومصلٍ ، قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة ، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم - ولله الحمد -، في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.كما اطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.// انتهى //14:30ت م0095

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