السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالرياض



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي يرافقه مساعد مدير مكافحة المخدرات والمشرف العام على الأعمال الوقائية اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي.

وقلد سموه اللواء العارضي رتبته الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

فيما قدم اللواء السبيعي عرضاً لسمو أمير المنطقة يتضمن الجهود الأمنية المعلنة مؤخراً في منطقة الرياض.

وأشاد سموه بجهود المديرية العامة للمخدرات وما تقوم به لمحاربة آفة المخدرات التي تستهدف المملكة.

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14:19ت م

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