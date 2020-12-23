السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يدشن الربط الإلكتروني للوقوعات اليومية بين إمارة وشرطة المنطقة



سكاكا 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عملية الربط التقني بين الإمارة وشرطة المنطقة لرفع الوقوعات اليومية الكترونياً .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير شرطة الجوف اللواء محمد الوذيناني، حيث استمع سموه لشرح عن النظام وطرق التعامل معه مما يسهل نقل المعلومة بين الجهتين .

وأشاد سموه بهذه الخطوة وتوظيف التقنية الحديثة بما يعود بالنفع على أعمال الجهات الحكومية، مع سرعة وسهولة إيصال وتبادل المعلومات .

حضر التدشين وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد القحطاني .

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14:10ت م

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