السعودية اليوم / جامعة بيشة تنفذ 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول



أبها 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

نفذت جامعة بيشة أكثر من 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر 61 ألف فصل افتراضي شارك في تقديمها 933 عضو هيئة تدريس واستفاد منها 15595 طالبًا وطالبة في المجمع الأكاديمي ببيشة وكليات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم الإلكتروني مع استمرار جائحة فيروس

وأكد عميد التعلم الالكتروني والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور سعد ملهي الشهراني ،نجاح خطة التعلم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول التي استمرت لتشمل الاختبارات النهائية في المقررات النظرية. وأشار إلى أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية أسهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

يذكر أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجامعة بيشة شهد خلال الفصل الدراسي الأول إقامة 34404 لوحات نقاش و 617102 عملية تقييم و 42027 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضور مكرر لـ 1885153 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 1472 مقررًا أكاديميًا، وتلقت منصات الدعم الفني 1726 تذكرة إلكترونية من أعضاء هيئة التدريس و2736 تذكرة من الطلبة.

// انتهى //

14:09ت م

0086



أبها 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسنفذت جامعة بيشة أكثر من 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر 61 ألف فصل افتراضي شارك في تقديمها 933 عضو هيئة تدريس واستفاد منها 15595 طالبًا وطالبة في المجمع الأكاديمي ببيشة وكليات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم الإلكتروني مع استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) .وأكد عميد التعلم الالكتروني والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور سعد ملهي الشهراني ،نجاح خطة التعلم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول التي استمرت لتشمل الاختبارات النهائية في المقررات النظرية. وأشار إلى أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية أسهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.يذكر أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجامعة بيشة شهد خلال الفصل الدراسي الأول إقامة 34404 لوحات نقاش و 617102 عملية تقييم و 42027 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضور مكرر لـ 1885153 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 1472 مقررًا أكاديميًا، وتلقت منصات الدعم الفني 1726 تذكرة إلكترونية من أعضاء هيئة التدريس و2736 تذكرة من الطلبة.// انتهى //14:09ت م0086

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة بيشة تنفذ 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.