

الرياض 8 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد سموه لفخامته حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

13:58ت م

0084



الرياض 8 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.وأكد سموه لفخامته حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //13:58ت م0084

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.