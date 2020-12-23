ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بنزول الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بالجائحة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3%إلى 1864.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1869.5 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.2% مقابل سلة من العملات، مما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاءت زيادة الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء، بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.

وقال جيجار تريفيدي محلل شؤون السلع الأساسية لدى أناند راثي شيرز للسمسرة بمومباي "السوق تأمل في تمرير التحفيز وسيدعم ذلك أسعار الذهب فيما بعد".

ويستفيد الذهب، الذي يعتبر تحوظاً ضد التضخم، من نزول أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن.

وزادت الفضة 0.9%إلى 25.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 1004.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2322.02 دولار.