شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عنصرين من داعش بضربات جوية شمال العراق والان نبدء بالتفاصيل

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن اثنين من عناصر داعش قتلا في ضربتين جويتين شنهما طيران التحالف الدولي واستهدفتا وكرين للتنظيم في سلسلة جبال حمرين شمالي العراق. وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين على سلسلة جبال حمرين، وأشار إلى أن أحد القتيلين "قيادي خطير". وتشكل سلسلة جبال حمرين الوعرة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ملاذا آمنا لعناصر داعش ومنطلقا لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. وتنفذ القوات العسكرية والأمنية العراقية بشكل شبه أسبوعي عمليات لتعقب عناصر داعش المتحصنين في المناطق الجبلية.

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