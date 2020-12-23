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2020-12-23 بلاغ بالفيديو .. يقود لضبط متهور طريق الحرمين في جدة متابعات الخليج 365 -الرياض قاد بلاغ قدمه مواطن موثقًا إياه بمقطع فيديو المرور إلى ضبط أحد الأشخاص قاد بتهور على طريق الحرمين في جدة. ونشر مقدم البلاغ مقطع فيديو يوثق لحظة تجاوز قائد المركبة المتهور حيث كاد يتسبب في وقوع كارثة. ورد المرور بالقول : نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



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