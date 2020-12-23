شراكة تقدم الرياضة العلاجية لمصابي التصلب في الشرقية

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الدمام

أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن الشراكة مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة سوف تدعم جميع مصابي التصلب من خلال تقدم خدمة العلاج الطبيعي والرياضة العلاجية وركوب الخيل، إضافة إلى الاستفادة من جميع النشاطات والبرامج التي يقدمها النادي.

جاء ذلك خلال توقيع جمعية أرفى للتصلب المتعدد اتفاقية شراكة مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة لخدمة مصابي التصلب المتعدد في مقر الجمعية بالدمام، فيما قدمت الجمعية عرضًا مفصلًا للخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها لمصابي التصلب في المنطقة.

وذكرت الزهراني أن النادي سوف يساهم في نشر التوعية وتثقيف المجتمع بهذا المرض، مشيرة إلى أن الخدمات والنشاطات التي ينفذها نادي ذوي الإعاقة تتناسب مع احتياجات مرضى التصلب المتعدد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الجميعة، إن هذه الشراكة المجتمعية مع جمعية أرفى للتصلب المتعدد تحقق قفزة في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في النادي وكذلك مصابي التصلب المتعدد، مشيرًا إلى أنها تمثل التكامل في الخدمة وصولًا إلى إسعادهم وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تكامل تقديم الخدمة للمستفيدين.

وأشاد الجميعة بما تقدمه جمعية أرفى لمصابي التصلب في المنطقة من خدمات تتمثل في التأهيل التخصصي والمساندة والأجهزة الطبية وصرف الأدوية إضافة إلى البرامج واللقاءات التي تستضيف الأطباء والاستشاريين والتخصصين للتواصل الدائم مع المصابين وتقديم العون لهم على الصعيد النفسي والصحي والاجتماعي ومساعدتهم على التعايش الفعال والإيجابي مع المرض.



