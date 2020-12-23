شكرا لقرائتكم إزالة تعديات على 3 آلاف متر في أملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-23 إزالة تعديات على 3 آلاف متر في أملج شملت مباني وبركاً وأحواشاً متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك اليوم تعديات بمركز الحايل التابع للمحافظة، أحدثت على مساحة ٣ آلاف متر مربع. وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت مباني وبركاً وأحواشاً فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين. وتابعت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.



كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على 3 آلاف متر في أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.