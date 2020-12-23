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إزالة تعديات على 3 آلاف متر في أملج

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2020-12-23

إزالة تعديات على 3 آلاف متر في أملج

شملت مباني وبركاً وأحواشاً

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك اليوم تعديات بمركز الحايل التابع للمحافظة، أحدثت على مساحة ٣ آلاف متر مربع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت مباني وبركاً وأحواشاً فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين.

وتابعت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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