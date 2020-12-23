محافظ محايل يدشن معرض بأيدينا للأسر المنتجة

2020-12-23

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل

دشن محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم معرض بأيدينا للحرفيات من الأسر المنتجة لمستفيدات الضمان الاجتماعي لعام 2020م الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية رفق لرعاية الأيتام بمحايل.

وتجول المحافظ على المعرض واستمع لشرح مفصل من مدير مكتب الضمان بالمحافظة علي بن يحيى الشبرقي عن محتوياته وأركانه.

ويبرز المعرض جهود الأسر المنتجة التي تحولت من الاحتياج إلى الإنتاج وأصبحت تدير مشروعها التجاري وتسوق منتجاتها؛ لتحقق الاستدامة الاقتصادية لها، فيما جرى تكريم عدد من الجهات الراعية والمؤسسات الإعلامية التي شاركت في نجاح معرض الأسر المنتجة.