شكرا لقرائتكم فيديو.. القبض على مواطن سرق 29 جوالًا في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-23 فيديو.. القبض على مواطن سرق 29 جوالًا في الشرقية متابعات الخليج 365 - الشرقية ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن سرق 29 جهاز جوال بعد أن عرضها أصحابها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ذكر مقطع فيديو عبر سناب الداخلية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط متابعات الخليج 365 بعد أن سرق أجهزة جوال تم عرضها للبيع على مواقع التواصل وقيامه بإيهام أصحابها بالشراء ومن ثم سلبها والهرب من الموقع. وقالت الشرطة إن الجاني سرق 29 جوالًا بنفس النط والسلوك الإجرامي وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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