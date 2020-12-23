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شكرا لقرائتكم أهداف منصة إحكام وطريقة تقديم طلب تثبيت ملكية العقارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أهداف منصة إحكام وطريقة تقديم طلب تثبيت ملكية العقارات
ضمن اختصاصاتها النظر في طلبات التملك والتعديل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت منصة إحكام إنها توحد جهود الجهات ذات العلاقة لتثبيت ملكية العقارات غير مكتملة الإجراءات.
وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن استخدام إحكام وتقديم الطلب عبر الرابط التالي: هنا.
منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها النظر في طلبات التملك، والنظر في طلبات التعديل، والنظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وأيضًا النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
وتهدف منصة إحكام إلى المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، بالإضافة إلى دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.
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