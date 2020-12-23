فيديو مثير.. تمساح يسحق فهداً في لحظة خاطفة وبسرعة البرق  

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت لقطات مثيرة اللحظة التي تمكن فيها تمساح يبلغ طوله نحو 4 أمتار من القبض على رقبة فهد صغير وجره إلى الماء حتى تمكن منه وقضى عليه في لحظات.

وكان الفهد قد غامر بنفسه للذهاب إلى البحيرة ليروي عطشه غير مدرك أن الحيوان الزاحف كان يختبئ له تحت الماء في انتظار اللحظة المناسبة للهجوم والانقضاض عليه.

ووثق بوزاني متشالي، 30 عامًا، دليل رحلات السفاري، هذا الفيديو المثير في إحدى المحميات الواقعة في جنوب إفريقيا أثناء القيادة، وأظهر الفيديو الهجمة الخاطفة التي جاءت بسرعة البرق، وقفزة التمساح الجائع وإمساكه للحيوان بين فكيه قبل أن يجره تحت البحيرة ويجهز عليه.



