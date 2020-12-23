شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الجبيل لـ الخليج 365: لا مباني «آيلة» تعرقل مشروع «الجادة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المجلس البلدي بالجبيل تنفيذ مشروع «جادة الجبيل» الذي يمتد على 487 مترا، ويضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم وغيرها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس فهد المسحل وأعضائه بالمواطنين أخيرا، بقاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل.

وأكد المسحل لـ«الخليج 365» عدم وجود مبان آيلة للسقوط قد تعرقل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى التواصل مع جميع ملاك العقارات الواقعة على المشروع الذين أبدوا تجاوبا، وستكون هناك اجتماعات قادمة معهم لشرح تفاصيل أكثر، لافتاً إلى أن المشروع سيكون مهيأ ومزودا بكل الخدمات من مواقف سيارات وممرات مشاة وإنارات ذات طابع عالمي يحاكي بعض الشوارع الشهيرة.

وعن القيمة التقديرية للمشروع قال المسحل: لم تحدد إلى الآن ولكن تم رصد ميزانية وسيتم طرح المشروع كمناقصة في القريب العاجل وخلال 3 أشهر من تاريخ اليوم ستكون الكراسة جاهزة للطرح.

جانب من اجتماع المجلس البلدي في الجبيل مع المواطنين