الحصيني: أمطار متفاوتة على 7 مناطق خلال الـ24 ساعة القادمة

تتصدرها مكة والباحة وعسير
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى متوسطة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء، لصباح غد الخميس، على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، وبين حائل والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.
وقال الحصيني، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بإذن الله، خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 8/5/1442هـ لصباح غد الخميس؛ أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين حائل والقصيم وشمال المنطقة الشرقية».
وأضاف: «متوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية».
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