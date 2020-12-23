«الموارد البشرية»: 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات إلغاء ملف المنشأة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد إزالة المنشأة من اسمي للتسجيل في ساند».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موضحًا: «لإلغاء ملف المنشأة لا بد من: تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي – شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص – الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة».

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