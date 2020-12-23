شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد .. "ملحقية لندن" تطالب مبتعثيها بالتزام المنزل والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الملحقية في تعميم نشرته عبر صفحتها "بتويتر" للطلبة المبتعثين والمبتعثات انه تم تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع وقد يمتد لأسبوع آخر،
لذا نأمل من الطلاب ومرافقيهم البقاء في منازلهم في مدنهم حتى رفع التعليق.
وأضافت الملحقية فيما يخص الطلبة الذين لديهم تذاكر خلال فترة تعليق الرحلات عليهم الانتظار لحين إعادة جدولة الرحلات الى المملكة، وذلك حتى رفع تعليق الرحلات.
ودعت الملحقية جميع الطلبة الالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية وذلك حفاظا على الصحة ،فضلاً عن الاتصال برقم الطورائ 02032497114 عند الحاجة ،وفي حال استدعى الامر لاستشارة طبية الاتصال على الرقم 02032497188.
كانت هذه تفاصيل خبر الدراسة عن بعد .. "ملحقية لندن" تطالب مبتعثيها بالتزام المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.