شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد .. "ملحقية لندن" تطالب مبتعثيها بالتزام المنزل والان نبدء بالتفاصيل

عممت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في لندن للطلاب المبتعثين والمبتعثات مع مرافقيهم المتواجدين في لندن والمدن الاخرى بتحذيرهم بالبقاء في المنزل لحين رفع التعليق الرحلات الدولية إلى المملكة ،بالإضافة الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية،مؤكدة باستمرار الموافقة على الدراسة عن بعد للمبتعثين في المملكة المتحدة لجميع المراحل الأكاديمية وحتى نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م بحسب توجيه وزير التعليم.

وقالت الملحقية في تعميم نشرته عبر صفحتها "بتويتر" للطلبة المبتعثين والمبتعثات انه تم تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع وقد يمتد لأسبوع آخر،

لذا نأمل من الطلاب ومرافقيهم البقاء في منازلهم في مدنهم حتى رفع التعليق.

وأضافت الملحقية فيما يخص الطلبة الذين لديهم تذاكر خلال فترة تعليق الرحلات عليهم الانتظار لحين إعادة جدولة الرحلات الى المملكة، وذلك حتى رفع تعليق الرحلات.

ودعت الملحقية جميع الطلبة الالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية وذلك حفاظا على الصحة ،فضلاً عن الاتصال برقم الطورائ 02032497114 عند الحاجة ،وفي حال استدعى الامر لاستشارة طبية الاتصال على الرقم 02032497188.