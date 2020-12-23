2020-12-23

الكويت تستقبل 150 ألف جرعة من لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصلت 150 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم الأربعاء، إلى الكويت.

وأعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح، أمس، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) فجر الأربعاء على أن تبدأ عملیة التطعیم نھایة الأسبوع الجاري.

وأوضح الوزیر في بیان صحفي أن مراحل تحدید الأولویة للفئات المستھدفة للتطعیم ستتم على أربع مراحل یأتي في المرحلة الأولى جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاماً والعاملین في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

وذكر أن أعداد المسجلین لتلقي اللقاح في موقع التسجیل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشیرًا إلى أن الإقبال على التسجیل في تزاید مستمر.

وأوضح أن “عملیة التطعیم ستتواصل وصولًا إلى تطعیم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبین بتلقي اللقاح”.

