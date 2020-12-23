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أمطار رعدية متوقعة على حائل حتى العاشرة مساءً
الحالة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى العاشرة مساءً.
توقعات طقس اليوم:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.
كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).
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