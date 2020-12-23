أسعار النفط تنخفض وبرنت يهبط 1.4%

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأميركية، في حين تسبب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا، بما يعادل 1.4%، إلى 49.37 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 سنتًا، أو 1.4%، إلى 46.35 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو 2% أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي. وإلى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، إذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، مما حدا بالكثير من البلدان لإغلاق حدودها أمامها.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأميركي أمس بأن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

