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الصحة: مرطب البشرة لا يؤثر على عمل المعقم
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة الصحة إن جفاف الجلد يزيد في الشتاء ومع استمرار غسل اليدين واستخدام المعقم، يساعد المرطب على تخفيف الجفاف.
وأكدت الصحة عبر حساب “عش بصحة” التابع لها على موقع تويتر، أن المرطب لا يؤثر على عمل المعقم، والمهم التأكد من جفاف الجلد بشكل تام قبل وضع المرطب، ناصحةً باستخدام المرطب لتجنب حدوث الجفاف خصوصًا للمصابين بالأكزيما.
ويعد المعقم أحد الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ولا تزال معقمات الأيدي تستخدم بشكل روتيني وغالبًا ما يتم وضعها عند مدخل المتاجر وغيرها من الأماكن العامة، ولكن بحسب خبراء يجب تركيز الجهود كذلك على غسل اليدين لأكثر من 30 ثانية لأنها أفضل طريقة لتخليص يديك من البكتيريا والفيروسات.
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