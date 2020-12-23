موقع بعيد: يطلق الملفات التعريفية للشركات والباحثين عن عمل

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أعلن موقع بعيد للتوظيف عن بعد، عن تحديثات جديدة للشركات والباحثين عن العمل تهدف إلى مساعدة الشركات على توظيف واستقطاب أفضل الكفاءات، ومساعدة الباحثين عن عمل عن بعد في الحصول على وظائف.

واشتملت التحديثات الجديدة في موقع بعيد للتوظيف على إطلاق الملف التعريفي للشركات مما يسهل عليها التعريف بمنتجاتها وخدماتها ورؤيتها وأهدافها، وشرح نظام العمل فيها، وتقديم كافة المميزات والمنافع التي تساعدها على جذب المزيد من المواهب للعمل لديها. كما يتيح الموقع بإصداره الجديد إمكانية مشاركة الصور والفيديو والروابط بما يعطي صورة تفصيلية أكثر عن ثقافة الشركة وأجواء العمل فيها.

كما اشتملت التحديثات على إطلاق الملف التعريفي الشخصي للباحثين عن عمل وهو بمثابة السيرة الذاتية الرقمية، التي تمكنهم من التعريف عن أنفسهم ومهاراتهم واستعراض أعمالهم وخبراتهم، وذلك من أجل تعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف.

وكانت حسوب قد أطلقت موقع بعيد قبل عامين من أجل توفير فرص العمل وتحسين بيئة الاقتصاد العربي من خلال خلق حلول رقمية تسهل عمليات التوظيف ومساعدة الشركات على الإعلان عن شواغرها الوظيفية، وإتمام كل إجراءات التوظيف بشكل أسرع.

وتتضح أهمية موقع بعيد للتوظيف بشكل أكبر لمدراء التوظيف والباحثين عن العمل فقد تم تصميمه بما يحقق البساطة وسهولة الاستخدام، حيث تشمل ميزاته الأساسية استلام وإدارة طلبات الباحثين عن عمل،والتواصل معهم وإجراء مقابلات التوظيف حتى مرحلة نهاية التوظيف. كما يُسهل بعيد للتوظيف عملية الانتقال للعمل عن بعد للشركات التي ترغب في تبني أسلوب العمل عن بعد، وتطمح إلى بناء وتوظيف فريق عمل عن بعد من خلال ربطها مع الباحثين عن العمل.

إنّ هذا الالتزام الذي قطعته شركة حسوب ينبع من أهدافها الاستراتيجية في مجال تقديم الخدمات الالكترونية المتكاملة. وذلك من أجل بناء نظام يسهل عملية التوظيف وإجراءاتها بشكل كامل.

Source tech-wd

