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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين من الجنسية المصرية؛ بعدما انتحلا صفة رجال أمن ودخولهما إلى إحدى الوحدات السكنية. وعثر بحوزة المُتهمين على جهاز لاسلكي وسـلاح من نوع “مسدس”، وكذلك قطعة يشتبه بأنها من الحشيش المُخدر، ومركبة تحمل لوحات مسروقة، حيث جرى إيقافهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر عثر بحوزتهما على سـلاح.. القبض على وافدين انتحلا صفة رجال أمن لدخول وحدة سكنية بالرياض(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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