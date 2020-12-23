شاهد.. ردة فعل الأمير عبدالعزيز بن فهد تجاه مواطن لاحقه على طريق سريع ليهاديه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد، وهو يتفاعل مع قائد مركبة يحاول اللحاق بسيارته.
وأظهر الفيديو توجيه الأمير نصيحة لصاحب السيارة بضرورة تخفيض السرعة التي كانت تتحرك بها مركبته.
وبرر صاحب السيارة القيادة بسرعات عالية برغبته في تقديم هدية إلى الأمير، الأمر الذي دفعه للقيادة بشكل متهور على الطريق.
Source akhbaar24.argaam
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